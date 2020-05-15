Про це повідомляє видання Variety.
Перший фільм “Обличчя зі шрамом” з’явився в 1932 році. Стрічка режисера Роберта Хоукса розповідала про італійця, який захопив Чикаго. Пізніше, в 1983 році, Брайан Де Пальма зняв перший ремейк цієї картини.
У центрі сюжету фільму Де Пальми — амбітний злочинець Тоні Монтана, який осів в Майамі і зробив запаморочливу кар’єру в сфері торгівлі наркотиками на новій батьківщині. Головну роль у фільмі зіграв американський актор Аль Пачіно.
Нова картина від Universal Pictures має стати своєрідним переосмисленням основної історії про іммігрантів, розказаної в фільмах 1932 та 1983 років. Робота над проєктом триває вже близько 9 років.
Сценарій для фільму пишуть Джоел Коен та Етан Коен, які вважаються одними з найбільш значущих сценаристів Голлівуду. Продюсером фільму стане Ділан Кларк, а курирувати проєкт для Universal будуть Джей Полідоро та Лексі Барта.
Режисером картини виступить Лука Гуаданьїно, який раніше керував створенням ремейка фільму “Суспірія” для студії Amazon і отримав “Оскар” за фільм “Назви мене своїм ім’ям”.
- Раніше повідомлялося, що студія Disney зніме ігровий ремейк по мультфільму “Робін Гуд” 1973 року.