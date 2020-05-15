Студія Universal Pictures зніме ремейк фільму "Обличчя зі шрамом". Режисером виступить Лука Гуаданьїно, який працював над стрічкою "Назви мене своїм ім'ям".

Про це повідомляє видання Variety.

Перший фільм “Обличчя зі шрамом” з’явився в 1932 році. Стрічка режисера Роберта Хоукса розповідала про італійця, який захопив Чикаго. Пізніше, в 1983 році, Брайан Де Пальма зняв перший ремейк цієї картини.

У центрі сюжету фільму Де Пальми — амбітний злочинець Тоні Монтана, який осів в Майамі і зробив запаморочливу кар’єру в сфері торгівлі наркотиками на новій батьківщині. Головну роль у фільмі зіграв американський актор Аль Пачіно.

Нова картина від Universal Pictures має стати своєрідним переосмисленням основної історії про іммігрантів, розказаної в фільмах 1932 та 1983 років. Робота над проєктом триває вже близько 9 років.

Сценарій для фільму пишуть Джоел Коен та Етан Коен, які вважаються одними з найбільш значущих сценаристів Голлівуду. Продюсером фільму стане Ділан Кларк, а курирувати проєкт для Universal будуть Джей Полідоро та Лексі Барта.

Режисером картини виступить Лука Гуаданьїно, який раніше керував створенням ремейка фільму “Суспірія” для студії Amazon і отримав “Оскар” за фільм “Назви мене своїм ім’ям”.