Про це повідомляє видання Variety.

Перший фільм “Обличчя зі шрамом” з’явився в 1932 році. Стрічка режисера Роберта Хоукса розповідала про італійця, який захопив Чикаго. Пізніше, в 1983 році, Брайан Де Пальма зняв перший ремейк цієї картини.

У центрі сюжету фільму Де Пальми — амбітний злочинець Тоні Монтана, який осів в Майамі і зробив запаморочливу кар’єру в сфері торгівлі наркотиками на новій батьківщині. Головну роль у фільмі зіграв американський актор Аль Пачіно.

Нова картина від Universal Pictures має стати своєрідним переосмисленням основної історії про іммігрантів, розказаної в фільмах 1932 та 1983 років. Робота над проєктом триває вже близько 9 років.

Сценарій для фільму пишуть Джоел Коен та Етан Коен, які вважаються одними з найбільш значущих сценаристів Голлівуду. Продюсером фільму стане Ділан Кларк, а курирувати проєкт для Universal будуть Джей Полідоро та Лексі Барта.

Режисером картини виступить Лука Гуаданьїно, який раніше керував створенням ремейка фільму “Суспірія” для студії Amazon і отримав “Оскар” за фільм “Назви мене своїм ім’ям”.