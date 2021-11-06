Про це вона заявила під час інтерв’ю з телеведучою Марією Єфросиніною.
Співачка відповідала на запитання щодо звинувачень у “сатанізмі” у кліпі на пісню “moLOko”.
“Там таке полилося в Інтернеті. Я зателефонувала своєму батюшці та кажу: “Подивіться номер, тут є щось від бісів? “У мене є мій батюшка, з яким я постійно на зв’язку. Мене це образило, бо я так не вважаю. Невже я несу в маси щось пов’язане з бісами, з демонами? У мене цього нема, я цього не відчуваю”, – розповіла Лобода.
Також під час інтерв’ю вона зауважила, що увесь час, доки мешкає в Росії, постійно приїжджає на корпоративи та весілля в Україну.
На відео з 1:17:15
Раніше вона вже розповідала про те, що ходить до православної церкви.
На відео з 31:55
- У 2017 році Лобода мала виступити в Одесі, але концерт було зірвано через її постійні гастролі в Росії. Пізніше концерт скасували. У 2021 році вона збиралася повернутися до міста з концертом.
- У 2020 році Лобода виступила на вечірці у Києві.
- Також повідомлялося, що мати Лободи стала депутаткою Ірпінської міської ради.