Співачка Світлана Лобода розповіла про свою "набожність" та те, що показувала свій кліп священнику.

Про це вона заявила під час інтерв’ю з телеведучою Марією Єфросиніною.

Співачка відповідала на запитання щодо звинувачень у “сатанізмі” у кліпі на пісню “moLOko”.

“Там таке полилося в Інтернеті. Я зателефонувала своєму батюшці та кажу: “Подивіться номер, тут є щось від бісів? “У мене є мій батюшка, з яким я постійно на зв’язку. Мене це образило, бо я так не вважаю. Невже я несу в маси щось пов’язане з бісами, з демонами? У мене цього нема, я цього не відчуваю”, – розповіла Лобода.

Також під час інтерв’ю вона зауважила, що увесь час, доки мешкає в Росії, постійно приїжджає на корпоративи та весілля в Україну.

На відео з 1:17:15

Раніше вона вже розповідала про те, що ходить до православної церкви.

На відео з 31:55