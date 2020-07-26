Фотографії з вечірки опублікувала телеведуча Маша Єфросиніна в Instagram.
Ведуча опублікувала в Stories фото з закритого заходу, який відвідала разом з чоловіком, Тимуром Хромаєвим. Лобода співала на сцені в блискучому комбінезоні з широким поясом.
Фанати співачки також опублікували відео з вечірки.
Переглянути цей допис в Instagram
Нравится, я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум🖤 @lobodaofficial . #LOBODA #LOBODAFAN #FANSLO #40ГРАДУСОВ
Переглянути цей допис в Instagram
- У вересні 2019 рокуСвітлана Лобода, Таїсія Повалій і Тіна Кароль виступили на весіллі Валерії Версальської – засновниці студії грації Graces Studio by Valeria Versalskaya.