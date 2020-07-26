Відома українська співачка Світлана Лобода, яка працює в Росії, виступила на вечірці в Києві.

Фотографії з вечірки опублікувала телеведуча Маша Єфросиніна в Instagram.

Ведуча опублікувала в Stories фото з закритого заходу, який відвідала разом з чоловіком, Тимуром Хромаєвим. Лобода співала на сцені в блискучому комбінезоні з широким поясом.

Фанати співачки також опублікували відео з вечірки.