Фотографії з вечірки опублікувала телеведуча Маша Єфросиніна в Instagram.

Ведуча опублікувала в Stories фото з закритого заходу, який відвідала разом з чоловіком, Тимуром Хромаєвим. Лобода співала на сцені в блискучому комбінезоні з широким поясом.

Фанати співачки також опублікували відео з вечірки.

 

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Нравится, я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум🖤 @lobodaofficial . #LOBODA #LOBODAFAN #FANSLO #40ГРАДУСОВ

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodasvetlanafan)

 

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Как тебя мне разлюбить?💔 #лобода #loboda #летиlo

Допис, поширений LOBODA❤ (@svetlanalobodafan_new)