Співачка Світлана Лобода звинуватила "проплачених людей" у зриві свого концерту в Ibiza Beach Club в Одесі у 2017 році.

Про це вона заявила під час інтерв’ю з телеведучою Марією Єфросиніною.

Співачка відповіла на питання ведучої щодо скасування концерту 4 роки тому.

“2017 рік. Одеса, клуб “Ібіца”. Нам його (концерт – ред.) зривають, не дають можливості провести. Ми не розуміємо, що відбувається. Під клубом зібралися особи, які почали кидати шашки та влаштовувати бійки, а також не впускали тих, хто заходив до клубу”, – розказала Лобода.

На питання Єфросиніної, чому вона вважає тих, хто зривав концерт “проплаченими людьми”, співачка відповіла, що на той момент у неї був конфлікт зі “впливовою людиною в Одесі”.

“Це була впливова людина. На той момент, там стався один інцидент, але ми про це не знали. Ми всі були перелякані та розуміли, що на концерті зібралася велика кількість дітей. Тому ми за одну мить приймаємо рішення скасувати концерт”, – згадала співачка.

На відео з 2:11:30

Також вона додала, що дізналася про всі подробиці згодом.

“Ця ситуація прояснилася тільки 2 роки тому. Але після того зриву, ми з командою прийняли рішення більше не давати сольні концерти в Україні, адже я непокоїлася за безпеку своїх глядачів”, – наголосила Лобода.

Але попри те, що вона не влаштовує сольні концерти, співачка активно виступає на корпоративах в Україні.