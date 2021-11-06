Українська співачка Світлана Лобода заявила про свою "набожність" та те, що вона показувала свій кліп священнику.

Про це вона заявила під час інтерв’ю з телеведучою Марією Єфросиніною.

Співачка відповідала на питання щодо звинувачень її у “сатанізмі” у кліпі на пісню “moLOko”.

“Там таке полилося в Інтернеті. Я зателефонувала своєму батюшці та кажу: “Подивіться номер, тут є щось від бісів? ” У мене є мій батюшка, з яким я постійно на зв’язку. Мене це образило, бо я так не вважаю. Невже я несу в маси щось пов’язане з бісами, з демонами? У мене цього нема, я цього не відчуваю, – розказала Лобода.

Також під час інтерв’ю вона розповіла, що увесь час, доки вона мешкає у Росії, вона постійно веде корпоративи та весілля в Україні.

На відео з 1:17:15

Раніше вона вже наголошувала на своїй причетності до парафіян.

На відео з 31:55.