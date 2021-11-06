Про це вона заявила під час інтерв’ю з телеведучою Марією Єфросиніною.
Співачка відповідала на питання щодо звинувачень її у “сатанізмі” у кліпі на пісню “moLOko”.
“Там таке полилося в Інтернеті. Я зателефонувала своєму батюшці та кажу: “Подивіться номер, тут є щось від бісів? ” У мене є мій батюшка, з яким я постійно на зв’язку. Мене це образило, бо я так не вважаю. Невже я несу в маси щось пов’язане з бісами, з демонами? У мене цього нема, я цього не відчуваю, – розказала Лобода.
Також під час інтерв’ю вона розповіла, що увесь час, доки вона мешкає у Росії, вона постійно веде корпоративи та весілля в Україні.
На відео з 1:17:15
Раніше вона вже наголошувала на своїй причетності до парафіян.
На відео з 31:55.
- У 2017 році Лобода мала виступити в Одесі, але концерт було зірвано через її постійні гастролі в Росії. Пізніше концерт скасували. За часів президента Зеленського вона повернулася до міста з концертом.
- У 2020 році Лобода виступила на вечірці у Києві.
- Також повідомлялося, що мати Лободи стала депутаткою Ірпінської міської ради.