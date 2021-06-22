Про це повідомляється на сайті LV.

Колекційний предмет зі спільної колекції Pre-Fall 2021 виготовлений з великозернистої коричневої шкіри. 

Фото: LV

Фото: LV

Сумку-м’яч прикрашено золотою фурнітурою і логотипами NBA. Лого можна помітити й на регульованому ремінці, і на передній частині виробу. Внутрішня підкладка оформлена в традиційному для LV стилі.

Фото: LV

Носити незвичну сумку пропонується також у білій сітці, що нагадує баскетбольну.

Фото: LV

  • У квітні Louis Vuitton презентував чоловічу сумку в формі літака вартістю у 39 тисяч доларів.