Французький дім моди Louis Vuitton і Національна баскетбольна асоціація (NBA) представили спільну капсульну колекцію. До неї увійшла незвична сумка у вигляді м'яча.

Про це повідомляється на сайті LV.

Колекційний предмет зі спільної колекції Pre-Fall 2021 виготовлений з великозернистої коричневої шкіри.

Фото: LV

Сумку-м’яч прикрашено золотою фурнітурою і логотипами NBA. Лого можна помітити й на регульованому ремінці, і на передній частині виробу. Внутрішня підкладка оформлена в традиційному для LV стилі.

Носити незвичну сумку пропонується також у білій сітці, що нагадує баскетбольну.