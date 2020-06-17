Французький модний будинок Louis Vuitton представив арт-проект "The Rainbow Project", в рамках якого прикрасив вітрини своїх магазинів по всьому світу райдужною графікою.

Про це пише HYPEBEAST.

Зазначається, що в кінці 19-го століття, вітрини зіграли велику роль в ідентичності Louis Vuitton. Сьогодні райдужні малюнки прикрашають магазини на 5-му авеню в Нью-Йорку, в Беверлі-Хіллз, Чикаго, а також в Парижі, Римі, Мадриді, Мілані, Франкфурті, Торонто і Мексиці.

Вітрини прикрашали юні місцеві жителі, наприклад, в магазині Champs-Elysees в Парижі вони намальовані місцевими французькими дітьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 21 Май 2020 в 1:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 21 Май 2020 в 6:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 16 Июн 2020 в 2:17 PDT