Про це пише HYPEBEAST.
Зазначається, що в кінці 19-го століття, вітрини зіграли велику роль в ідентичності Louis Vuitton. Сьогодні райдужні малюнки прикрашають магазини на 5-му авеню в Нью-Йорку, в Беверлі-Хіллз, Чикаго, а також в Парижі, Римі, Мадриді, Мілані, Франкфурті, Торонто і Мексиці.
Вітрини прикрашали юні місцеві жителі, наприклад, в магазині Champs-Elysees в Парижі вони намальовані місцевими французькими дітьми.
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- Раніше Louis Vuitton на тлі пандемії коронавірусу запустив виробництво захисних масок.