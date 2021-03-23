Про це повідомляється на офіційному сайті Louis Vuitton.

Бренд займає цю будівлю з 1981 року.

Реконструкцією займалися архітектори Джун Аокі і Пітер Марино. Сучасний екстер’єр Джуна Аокі інтерпретує поверхню води як матеріальний феномен. Зовнішні панелі фасаду згинаються, створюючи тривимірний ефект, який посилюється діхроічним плівкою, що створює нескінченні колірні варіації.

Всередині дизайн Пітера Марино підкреслює органічну естетику будівлі з центральною сходами з різьбленого дуба, облямованої склом.

Кольори для інтер’єру підібрані абсолютно різні – тут можна побачити і контрастні відтінки меблів П’єра і Стефана Лео.

Магазин прикрашений чотириповерхової репродукцією картини Кіміко Фуджимура “Блакитна хвиля”, колір надає магазину яскравість.

У магазині представлені повні колекції жіночого та чоловічого одягу, аксесуари, прикраси, годинники, парфумерія, культові дорожні набори, Objets Nomades і Louis Vuitton City Guides. Крім того, в магазині будуть представлені ексклюзивні вироби, в тому числі чоловічі кросівки LV Ollie, прикрашені перлами, і чемодан з монограмою Boîte Pharmacie, створений у співпраці з актором Кабукі Ебізо.

На верхніх поверхах магазину обладнали салон для VIP-клієнтів і друге кафе Le Café V в колаборації з японським шеф-кухарем Йосуке Суга. В кінці квітня Louis Vuitton випустить перші шоколадні цукерки власного виробництва.