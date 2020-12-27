Придбати його можна на сайті бренду.

Повітряний змій від Louis Vuitton виготовлений з нейлону і має розміри 13 x 75 x 10 сантиметрів.

У комплекті до нього йде спеціальний чохол у вигляді труби. І сам виріб, і чохол для цього коричневого кольору, прикрашені орнаментом бренду. Вартість аксесуару — 10,4 тисяч доларів.