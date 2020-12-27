Придбати його можна на сайті бренду.
Повітряний змій від Louis Vuitton виготовлений з нейлону і має розміри 13 x 75 x 10 сантиметрів.
У комплекті до нього йде спеціальний чохол у вигляді труби. І сам виріб, і чохол для цього коричневого кольору, прикрашені орнаментом бренду. Вартість аксесуару — 10,4 тисяч доларів.
Його вперше було представлено на показі чоловічої колекції Louis Vuitton весна-літо 2019, під час якого Вірджіл Абло дебютував як креативний директор бренду.
- Раніше Louis Vuitton представив унікальну модель домашніх капців з норки за 2 тисячі доларів.