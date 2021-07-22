Louis Vuitton представив свої перші унісекс-кросівки, на 90% виготовлені з перероблених матеріалів і матеріалів біологічного походження.

Про це повідомляє видання WWD.

Новинка отримала назву Charlie. Французький дім розкоші описав ці кросівки як тестову модель в рамках своїх екологічних зусиль. Перед тим, як створити нову модель, компанія дослідила життєвий цикл п’яти своїх моделе взуття для чоловіків.

“Це дозволило нам визначити важелі зниження впливу нашого взуття на навколишнє середовище, і модель Charlie є результатом всієї цієї наукової і технічної роботи, яка була проведена”, — сказала голова відділу сталого розвитку Louis Vuitton Крістель Капдупуй.

Підошва Charlie складається щонайменше на 94% з переробленої гуми, що бренд називає “величезним технічним досягненням на ринку кросівок”.

Верх складається з гладкого і зернистого синтетичного матеріалу, виготовленого з переробленого поліестеру та пластика на основі кукурудзи.

Нашивка на язичку, задня частина взуття та логотип LV виготовлені з регенерованого нейлону Econyl, створеного з відходів нейлону, таких як обрізки тканини і промисловий пластик.

Модель має бути представлена офіційно ​​12 листопада.