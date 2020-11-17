Louis Vuitton випустив домашні капці за $2 тисячі

Всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton представив різдвяну колекцію одягу та взуття. Серед новинок — унікальна модель домашніх капців з норки.

Про це повідомили на сайті бренду.

В описі до товару зазначається, що лофери Dreamy з хутра норки прикрашені класичним візерунком Monogram. Підкладка зі стриженого хутра норки надає моделі додаткового комфорту.

Капці продаються з оксамитовим чохлом, який ідеально допоможе зберігати взуття під час подорожей.

Дизайнери зазначили, що виріб потребує спеціального догляду та умов зберігання.

Вартість ексклюзивних лоферів 2 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в іспанському Арагоні знищать 92 700 норок з ферми в Ла-Пуебла-де-Вальверде. Тваринки належать компанії Secapiel, що спеціалізується на обробці шкіри та хутра норки. Виконавчий орган Арагону прийняв це рішення після підтвердження щодо поширення коронавірусу серед більшості тварин – 86%.

Креативний директор Gucci Алессандро Мікеле та відомий режисер Гас Ван Сент розповіли про спільний мінісеріал Ouverture of Something That Never Ended, який презентували у честь виходу нової колекції бренду.