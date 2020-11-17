Covid-19 Україна

оновлено 17.11.2020 о 18:02

Всього:

557657(+11968)

Хворіють:

296818(+11968)

Вилікувались:

250983(+6786)

Померло:

9856(+159)

18:59 У торгових центрах США Санта Клауса відгородять від відвідувачів склом: фото
18:56 Моряки врятували лабрадора, який постраждав під час повені у Мексиці: відео
18:46 Творці «Рік і Морті» заявили, що 7-ий сезон шоу вже у розробці
18:34 НАТО попередило Трампа про наслідки раннього виведення військ з Афганістану
18:31 Завершення децентралізації: Рада ухвалила закон про реорганізацію районів із правками по Кабміну
18:29 У Новій Зеландії птахом року став папуга какапо, який вміє імітувати кущ
18:26 Актор Джордж Клуні став «Людиною року» за версією журналу GQ
17:59 Louis Vuitton випустив домашні капці за $2 тисячі
17:51 Вищий антикорсуд закрив апеляційне провадження у справі «Роттердам+»
17:45 Джонсон отримав негативний тест на COVID-19, але залишиться на самоізоляції
17:36 Депутати «ЄС» звернулися до НАБУ через нецільове використання COVID-фонду
17:29 Лави «Слуги народу» поповнилися новим нардепом
17:27 Білорусь розширила дзеркальні санкції проти Канади та країн ЄС
17:22 У Великій Британії пограбували вантажівку з технікою Apple на 5,5 млн євро
Партнерський матеріал
17:13 4 грудня відбудеться ДиВи Конф — перша онлайн-конференція про відео-рекламу для бізнесу в інтернеті
16:56 Зеленський звільнив главу Миколаївської ОДА
16:33 У Twitter з’явилася функція твітів, які зникають через 24 години
Ексклюзив
16:32 Під Радою сталося кілька сутичок між учасниками мітингу SaveФОП та поліцією: відео
15:47 Ізраїль посилює карантин, але відкриває школи, ринки та готелі — Нетаньяху
15:46 SpaceX відправила на МКС чотирьох астронавтів: вражаюче фото
15:35 День народження Мартіна Скорсезе: кращі фільми іменитого режисера
15:23 Ouverture of Something That Never Ended: Алессандро Мікеле і Гас Ван Сент розповіли про мінісеріал від Gucci
Ексклюзив
14:55 НБУ видав 16 банкам 16 млрд рефінансу. Це може бути початком емісії, – експерт
14:54 Пріянка Чопра приєдналася до Британської модної ради
14:22 Україна арештувала ще 44 літаки РФ за польоти до окупованого Криму
14:16 Хакери зламали сайт Миколаївської ОДА та розмістили прапор «ЛНР»
14:09 В Ужгороді через карантин підприємців звільнили від сплати податків
13:35 Співробітника пресслужби Меркель звинуватили у шпигунстві на користь Єгипту

Louis Vuitton випустив домашні капці за $2 тисячі

Всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton представив різдвяну колекцію одягу та взуття. Серед новинок — унікальна модель домашніх капців з норки.

Вівторок, 17 листопада 2020, 17:59

Про це повідомили на сайті бренду.

В описі до товару зазначається, що лофери Dreamy з хутра норки прикрашені класичним візерунком Monogram. Підкладка зі стриженого хутра норки надає моделі додаткового комфорту.

Капці продаються з оксамитовим чохлом, який ідеально допоможе зберігати взуття під час подорожей.

Дизайнери зазначили, що виріб потребує спеціального догляду та умов зберігання.

Вартість ексклюзивних лоферів 2 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в іспанському Арагоні знищать 92 700 норок з ферми в Ла-Пуебла-де-Вальверде. Тваринки належать компанії Secapiel, що спеціалізується на обробці шкіри та хутра норки. Виконавчий орган Арагону прийняв це рішення після підтвердження щодо поширення коронавірусу серед більшості тварин – 86%.

  • Креативний директор Gucci Алессандро Мікеле та відомий режисер Гас Ван Сент розповіли про спільний мінісеріал Ouverture of Something That Never Ended, який презентували у честь виходу нової колекції бренду.
  • Бренд Gucci назвали найпопулярнішим у світі. Наступними в ТОП-3 стали Nike та Off-White. Індекс визначає найпопулярніші бренди у світі, з огляду на успіхи за квартал. У другому кварталі 2020 року лідером рейтингу був бренд Nike. Тепер він на третій позиції.
Теги: Louis Vuitton, домашні капці, лофери

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись