Louis Vuitton випустив домашні капці за $2 тисячі

Про це повідомили на сайті бренду.
В описі до товару зазначається, що лофери Dreamy з хутра норки прикрашені класичним візерунком Monogram. Підкладка зі стриженого хутра норки надає моделі додаткового комфорту.
Капці продаються з оксамитовим чохлом, який ідеально допоможе зберігати взуття під час подорожей.
Дизайнери зазначили, що виріб потребує спеціального догляду та умов зберігання.
Вартість ексклюзивних лоферів 2 тисяч доларів.
Нагадаємо, що в іспанському Арагоні знищать 92 700 норок з ферми в Ла-Пуебла-де-Вальверде. Тваринки належать компанії Secapiel, що спеціалізується на обробці шкіри та хутра норки. Виконавчий орган Арагону прийняв це рішення після підтвердження щодо поширення коронавірусу серед більшості тварин – 86%.
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