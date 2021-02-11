Lucasfilm звільнила Джину Карано з «Мандалорця» через публікації в соцмережах

Covid-19 Україна

оновлено 13.02.2021 о 06:02

Всього:

1262867 (+0)

Хворіють:

132538 (+0)

Вилікувались:

1106155 (+0)

Померло:

24174 (+0)

01:01 Перша леді Джилл Байден здивувала величезними валентинками на галявині Білого дому
00:19 В Італії сформують новий уряд. Хто його очолить?

12 лютого

21:41 Стівен Кінг задонатив учням початкової школи, щоб вони змогли видати свої власні книги
21:09 «Огидне та неприйнятне»: через які дописи зірка «Мандалорця» Джина Карано втратила роботу
20:51 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 12 лютого
20:42 МОН рекомендує школам перейти на дистанційне навчання через негоду
19:56 Американський бренд New Balance виграв суд в Китаї у справі про порушення авторських прав
19:01 У Рівному дантистку звинувачують у знущаннях з дітей — поліція розпочала розслідування
18:44 Інститут нацпам’яті йде до суду через скасування перейменування Московського проспекту в Києві
18:01 «Наш» знову перевірять через Азарова в етері 
18:00 «Велосипедом на роботу»: Дипломат з Нідерландів підтримав ініціативу та записав відео українською
17:40 У Мережі з’явився перший кадр з нового серіалу про Анну Болейн з темношкірою актрисою в головній ролі
Партнерський матеріал
16:04 Нова пошта Глобал ‒ логістичний партнер Ukrainian Fashion Week No season 2021
16:00 У двох областях України виявили звалища з тоннами епідемічно небезпечних медичних відходів: фото
15:39 Стало відомо, коли HBO Max вийде на міжнародний ринок
15:28 Україна хоче в грудні запустити власний супутник ракетою компанії SpaceX, – Уруський
14:54 Мін'юст США попросив відкласти розгляд в судах справ про заборону WeChat і TikTok
14:46 Нардепи пропонують тимчасово зупинити акредитацію в Раді журналістів «112 Україна», NewsOne та ZIK
14:42 У 2020 році відбулося наймасштабніше з 1709 року падіння економіки Великої Британії
13:56 Суд Лос-Анджелеса відмовив батькові Брітні Спірс в праві бути її єдиним опікуном
13:53 Помер легендарний джазовий музикант Чик Коріа
13:19 Більше половини українців даруватимуть подарунки на День святого Валентина: опитування
13:11 Трамп переніс коронавірус важче, ніж повідомлялося раніше – NYT
12:34 «Хочеш миру – готуйся до війни»: в РФ заявили про готовність до розриву відносин із Євросоюзом
12:10 Ріанна закриває свій бренд Fenty
11:48 «Не виконав свою роботу»: Байден розкритикував Трампа за провал підготовки до COVID-вакцинації
11:21 «Океан Ельзи» презентував анімаційний кліп із котиками на пісню «#БезТебеМенеНема»
10:46 Голова оргкомітету Олімпіади в Токіо йде у відставку після сексистських висловлювань

Lucasfilm звільнила Джину Карано з «Мандалорця» через публікації в соцмережах

Кіностудія Lucasfilm звільнила акторку Джину Карано, яка зіграла Кару Дюн у двох сезонах серіалу "Мандалорець", після образливих постів у соціальних мережах.

Четвер, 11 лютого 2021, 18:26

Про це пише The Hollywood Reporter і Variety.

“Джина Карано більше не є зазначеним співробітником Lucasfilm і не заявлена на майбутні проєкти. З усім тим, її повідомлення в соціальних мережах, що ганьблять людей через їх культурні та релігійні погляди, огидні й неприйнятні”, – йдеться в заяві кіностудії.

Контракт з Карано так само розірвало акторське агентство UTA, яке тривалий час надає підтримку її кар’єрі.

Ймовірно, причиною звільнення стала Instagram-Stories Карано, в якій вона порівняла політичну ситуацію в США з політикою нацистської Німеччини, а ненависть до республіканців з ненавистю до євреїв.

“Євреїв били на вулицях не нацистські солдати, а їх сусіди … навіть діти. Оскільки історію редагують, більшість людей сьогодні не усвідомлюють, що для того, щоб дійти до точки, коли нацистські солдати могли легко провести облаву на тисячі євреїв, уряд спершу змусив сусідів ненавидіти їх просто за те, що вони євреї. Чим це відрізняється від ненависті до когось за їх політичні погляди?” – зазначила актриса.

Це не вперше, коли Карано публікує суперечливі повідомлення в соціальних мережах. Наприклад, в листопаді вона публікувала пост, в якому висміювала носіння масок під час пандемії, а після виборів США вона вимагала перерахунку голосів, бувши впевненою  у фальсифікаціях.

Теги: Lucasfilm, Джина Карано

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook