Lucasfilm звільнила Джину Карано з «Мандалорця» через публікації в соцмережах

Кіностудія Lucasfilm звільнила акторку Джину Карано, яка зіграла Кару Дюн у двох сезонах серіалу "Мандалорець", після образливих постів у соціальних мережах.

Про це пише The Hollywood Reporter і Variety.

“Джина Карано більше не є зазначеним співробітником Lucasfilm і не заявлена на майбутні проєкти. З усім тим, її повідомлення в соціальних мережах, що ганьблять людей через їх культурні та релігійні погляди, огидні й неприйнятні”, – йдеться в заяві кіностудії.

Контракт з Карано так само розірвало акторське агентство UTA, яке тривалий час надає підтримку її кар’єрі.

Ймовірно, причиною звільнення стала Instagram-Stories Карано, в якій вона порівняла політичну ситуацію в США з політикою нацистської Німеччини, а ненависть до республіканців з ненавистю до євреїв.

“Євреїв били на вулицях не нацистські солдати, а їх сусіди … навіть діти. Оскільки історію редагують, більшість людей сьогодні не усвідомлюють, що для того, щоб дійти до точки, коли нацистські солдати могли легко провести облаву на тисячі євреїв, уряд спершу змусив сусідів ненавидіти їх просто за те, що вони євреї. Чим це відрізняється від ненависті до когось за їх політичні погляди?” – зазначила актриса.

Це не вперше, коли Карано публікує суперечливі повідомлення в соціальних мережах. Наприклад, в листопаді вона публікувала пост, в якому висміювала носіння масок під час пандемії, а після виборів США вона вимагала перерахунку голосів, бувши впевненою у фальсифікаціях.