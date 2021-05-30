Про це повідомляє видання Variety.
Фільм заснований на однойменному романі Каміл ДеАнджеліс.
За сюжетом дівчина в пошуках батька об’їжджає всю Америку, але паралельно намагається розібратися, чому вона хоче вбивати тих, хто її любить.
Головну роль в картині зіграє Тімоті Шаламе. Також в зйомках візьмуть участь Тейлор Расселл, Марк Райленс, Андре Холланд, Джессіка Харпер і Майкл Стулбарг.
Над фільмом працюватимуть художник-постановник Елліотт Хостеттер, оператор Арсеній Хачатурян і дизайнер костюмів Джулія П’єрсанті.
Дата прем’єри й подробиці виробництва поки невідомі.
- Раніше повідомлялося, що американський актор Тімоті Шаламе зіграє головну роль у приквелі фільму “Чарлі і шоколадна фабрика” (“Charlie and the Chocolate Factory”).