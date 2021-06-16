Невдовзі після виходу другого сезону французького серіалу "Люпен" стрімінговий сервіс Netflix і Лувр випустили спільну капсульну колекцію.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Серіал “Люпен”, який оповідає про сучасного послідовника джентльмена-грабіжника з романів французького письменника Моріса Леблана, вийшов в січні 2021 року.

Він став першим французьким серіалом, який увійшов до ТОП-10 найпопулярніших оригінальних шоу платформи. Він навіть обійшов “Бріджертон” та “Хід королеви”.

11 червня вийшов другий сезон серіалу. З цієї нагоди стрімінговий сервіс спільно музеєм Лувр, в якому відбувалися події в першому сезоні, створили капсульну колекцію одягу та предметів декору.

У колекції представлені футболки, світшоти, худі та кепки, які прикрашають принти з силуетом головного героя на тлі скляної піраміди Лувру та яскраві нашивки з назвою серіалу.

Фото: HBX

Колекція надійде в продаж 18 червня і буде доступна ексклюзивно на рітейл-майданчику HBX.