Про це повідомляє видання Hypebeast.
Серіал “Люпен”, який оповідає про сучасного послідовника джентльмена-грабіжника з романів французького письменника Моріса Леблана, вийшов в січні 2021 року.
Він став першим французьким серіалом, який увійшов до ТОП-10 найпопулярніших оригінальних шоу платформи. Він навіть обійшов “Бріджертон” та “Хід королеви”.
11 червня вийшов другий сезон серіалу. З цієї нагоди стрімінговий сервіс спільно музеєм Лувр, в якому відбувалися події в першому сезоні, створили капсульну колекцію одягу та предметів декору.
У колекції представлені футболки, світшоти, худі та кепки, які прикрашають принти з силуетом головного героя на тлі скляної піраміди Лувру та яскраві нашивки з назвою серіалу.
Фото: HBX
Колекція надійде в продаж 18 червня і буде доступна ексклюзивно на рітейл-майданчику HBX.
- Днями стрімінговий гігант Netflix запустив власний онлайновий магазин з ексклюзивними речами, пов’язаними з серіалами та фільмами.