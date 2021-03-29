Французький музей Лувр оцифрував і виклав у відкритий доступ всі свої твори мистецтва.

Про це повідомляється на сайті Лувру.

Тепер будь-який користувач Мережі зможе побачити понад 480 000 творів мистецтва, що зберігаються в одному з найзнаменитіших музеїв світу.

На сайті представлені твори з колекцій восьми відділів музею – від ісламського мистецтва і скульптур епохи Відродження до єгипетських старожитностей і картин художників з усього світу.

“Сьогодні Лувр стирає пил зі своїх скарбів, навіть самих маловідомих. Вперше кожен охочий може отримати доступ до всієї колекції робіт з комп’ютера або смартфона безоплатно, незалежно від того, виставлені вони в музеї, взяті в тимчасове користування або знаходяться на зберіганні”, – сказав президент музею Жан-Люк Мартінес.

Він впевнений, що цифровий контент буде ще більше надихати людей приходити до Лувру, щоб особисто познайомитися з колекціями.

Відвідувачі можуть шукати те, що їх цікавить, за допомогою простого або розширеного пошуку, записів кураторських відділів або тематичних альбомів.

Платформа буде регулярно оновлюватися співробітниками музею. Крім того, на ній є інтерактивна карта для віртуальної прогулянки.

Через пандемії коронавірусу Лувр закритий для відвідувань з кінця жовтня 2020 року. Зараз там проводять давно заплановані ремонтні роботи.