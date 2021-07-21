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Лувр подає в суд на Pornhub через запуск гіда шедеврами мистецтва

Паризький Лувр та інші музейні установи подають в суд проти найбільшого порнографічного сайту Pornhub. Причиною став гід шедеврами мистецтва, який запустила нещодавно платформа.

Середа, 21 липня 2021, 15:32

Фото: Pornhub

Про це повідомляє видання Daily Beast.

Як повідомлялося раніше, популярний порносайт Pornhub запустив гід еротичними шедеврами з колекцій найвідоміших музеїв світу Classic Nudes. Тоді сайт заявив, що проєкт було запущено за участі Лувру, Метрополітен-музею, Музею Прадо, Британського музею та інших. 

На сайті проєкту можна прослухати довідки про твори мистецтва в озвучці від порноакторки Аси Акіри.

Однак представник флорентійської галереї Уффіці заявив, що сайт не просив дозволу використовувати твори мистецтва в рамках свого проєкту.

“Ніхто не давав дозволу на експлуатацію або використання творів мистецтва”, – сказав він.

Представників відомих музеїв обурило те, що світові шедеври мистецтва супроводили непристойними підписами. Крім того, картини “оживили”, перетворюючи їх на порнографічні сцени. Зокрема, картину “Венера Урбінська” перетворили на відео, де актриса займається мастурбацією, а картину “Оголений чоловік” з колекції музею Метрополітен – на відео з оральним сексом.

“Pornhub отримав повідомлення від наших юристів. Ми очікуємо, що роботи будуть негайно видалені”, – заявив представник Лувру.

В суд збирається подавати й галерея Уффіці.

“В Італії кодекс культурної спадщини передбачає, що для використання зображень музею і творів у комерційних цілях необхідний дозвіл, який регулює методи й встановлює плату. Все це очевидно, якщо музей видасть дозвіл, який навряд чи був би виданий у цьому випадку”, – заявив представник галереї.

Теги: Лувр, музей, порнографія, Pornhub, музеи

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