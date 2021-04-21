Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Група LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton оголосила про плани створення глобальної системи, що базується на блокчейні, ще у 2019 році. Тепер до неї доєдналися Prada Group та Compagnie Financière Richemont.
Створений ними за підтримки компаній Microsoft та ConsenSys консорціум Aura Blockchain сприятиме використанню єдиного відкритого блокчейн-рішення всіма люксовим брендам у всьому світі.
Зараз багато секторів розглядають можливість використання блокчейну — системи ведення реєстру, яка лежить в основі криптовалют. Оскільки блокчейни незмінні та децентралізовані, дані, що зберігаються на них, є надійними та безпечними.
У цьому випадку кожному товару під час виробничого процесу буде надано унікальний цифровий код, який буде записаний в Aura. Коли клієнти брендів робитимуть покупку, вони отримуватимуть дані для входу на платформу, яка надаватиме історію товару, включаючи його походження, компоненти, екологічну та етичну інформацію, підтвердження права власності, гарантію та інструкції з догляду.
За словами виконавчого директора Cartier (входить до Richemont Group) Сіріль Віньєрон, цей консорціум — “безпрецедентна співпрацю в індустрії розкоші”. Він зазначив, що запросив “всю індустрію” приєднатися.
“Індустрія розкоші створює позачасові предмети і повинна забезпечити, щоб суворі стандарти витримувались і залишались у надійних руках”, — переконаний Віньєрон.
- Раніше стало відомо, що LVMH завершила операцію з купівлі американської ювелірної компанії Tiffany&Co за 15,8 млрд доларів.