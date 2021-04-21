Три відомі гравці на ринку європейському ринку предметів розкоші (LVMH, Richemont та Prada Group), об'єдналися задля створення системи аутентифікації товарів.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Група LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton оголосила про плани створення глобальної системи, що базується на блокчейні, ще у 2019 році. Тепер до неї доєдналися Prada Group та Compagnie Financière Richemont.

Створений ними за підтримки компаній Microsoft та ConsenSys консорціум Aura Blockchain сприятиме використанню єдиного відкритого блокчейн-рішення всіма люксовим брендам у всьому світі.

Зараз багато секторів розглядають можливість використання блокчейну — системи ведення реєстру, яка лежить в основі криптовалют. Оскільки блокчейни незмінні та децентралізовані, дані, що зберігаються на них, є надійними та безпечними.

У цьому випадку кожному товару під час виробничого процесу буде надано унікальний цифровий код, який буде записаний в Aura. Коли клієнти брендів робитимуть покупку, вони отримуватимуть дані для входу на платформу, яка надаватиме історію товару, включаючи його походження, компоненти, екологічну та етичну інформацію, підтвердження права власності, гарантію та інструкції з догляду.

За словами виконавчого директора Cartier (входить до Richemont Group) Сіріль Віньєрон, цей консорціум — “безпрецедентна співпрацю в індустрії розкоші”. Він зазначив, що запросив “всю індустрію” приєднатися.

“Індустрія розкоші створює позачасові предмети і повинна забезпечити, щоб суворі стандарти витримувались і залишались у надійних руках”, — переконаний Віньєрон.