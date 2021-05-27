Відео опубліковано на YouTube.
А ще у кліпі знявся барабанщик панк-рок гурту Blink-182 Тревис Баркер.
Сюжет відео розказує про вбивцю у масці, який тероризує літній табір.
Ця пісня є другою роботою MGK з Квінном після каверу на пісню Rise Against “Swing Life Away” у 2013 році, пише видання Vulture.
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