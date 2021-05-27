Американський виконавець Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) та соліст гурту Sleeping With Sirens Келлін Квінн випустили кліп до нового синглу "Love race".

Відео опубліковано на YouTube.

А ще у кліпі знявся барабанщик панк-рок гурту Blink-182 Тревис Баркер.

Сюжет відео розказує про вбивцю у масці, який тероризує літній табір.

Ця пісня є другою роботою MGK з Квінном після каверу на пісню Rise Against “Swing Life Away” у 2013 році, пише видання Vulture.