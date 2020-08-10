Американська співачка Мадонна повідомила, що займається написанням сценарію для свого нового фільму разом із лауреаткою "Оскара" в категорії "Кращий оригінальний сценарій" Діабло Коді.

Відео спільної роботи співачка опублікувала в Instagram.

“Коли ти застрягла будинку з безліччю травм, що ти робиш? Пишеш кіносценарій з Діабло Коді!” – написала Мадонна.

У ролику Мадонна і Коді обговорюють легендарний костюм співачки з туру Blonde Ambition, коли вона виходила на сцену в шовковому корсеті з конічними чашками ліфа. Його спеціально для Мадонни розробив Жан-Поль Готьє. Про що саме буде картина і коли почнуться зйомки – поки не відомо.