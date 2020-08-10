Відео спільної роботи співачка опублікувала в Instagram.
“Коли ти застрягла будинку з безліччю травм, що ти робиш? Пишеш кіносценарій з Діабло Коді!” – написала Мадонна.
У ролику Мадонна і Коді обговорюють легендарний костюм співачки з туру Blonde Ambition, коли вона виходила на сцену в шовковому корсеті з конічними чашками ліфа. Його спеціально для Мадонни розробив Жан-Поль Готьє. Про що саме буде картина і коли почнуться зйомки – поки не відомо.
- Раніше повідомлялося, що Instagram заблокував і видалив пост Мадонни про теорію змови, пов’язану з COVID-19.
- Також Мадонна заявляла, що перехворіла COVID-19 під час свого концертного турне світом.