Співачка Мадонна і режисер Гай Річі вперше за 12 років відвідали один захід - відкриття картинної галереї в Лондоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Мадонна прийшла на відкриття зі своїм хлопцем – 25-річним Ахалмаліком Вільямсом і прийомними дітьми Мерсі і Девідом.

Річі прибув з дружиною Джекі Ейнслі і їхнім спільним сином з Мадонною – Рокко. У 2016 році Мадонна програла суд по опіці – син захотів залишитися з батьком.

Зірки не дотримувалися соціальну дистанцію і не носили масок. Мадонна, зокрема, послалася на те, що у неї є антитіла до коронавірус.

Видання зазначає, що екс-подружжя на заході майже не спілкувалися. Мадонна пробула на вечірці менше години і поїхала.

Мадонна і Річі одружилися в 2002 році і прожили в шлюбі шість років. При розлученні суд зобов’язав співачку виплатити Річі близько 73 мільйонів фунтів.