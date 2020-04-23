Про це пише видання Billboard.

Так, 50 000 масок підуть для в’язниці округу Кук і Управління виправних установ штату Іллінойс.

Ще 20 000 масок відправлять в Управління виправних установ Луїзіани, а решта 30 000 – в тюрму Вакавілль в Каліфорнії, РІ Брук в Нью-Йорку і відділення шерифа округу Саффолк в штаті Массачусетс.

“Більше 2 мільйонів життів в тюрмах по всій Америці в даний час знаходяться під загрозою через пандемію COVID-19”, – заявив співголова REFORM Майкл Рубін.

  • Спалах коронавірусу COVID-19 вплинув на світ шоу-бізнесу: про скасування концертів уже повідомили американські співачки Мадонна і Майлі Сайрус, а також рок-гурт із США Pearl Jam.