Відома співачка Мадонна показала, як миє підлогу у відвертому вбранні з практично оголеними грудьми.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“На карантині все чисто, так що розслабся”, – підписала публікацію співачка.

У ролику показані архівні знімки зірки упереміш зі свіжими кадрами, на яких зірка продемонструвала, як вона миє підлогу.

Артистка в ультра короткій чорній сукні з украй оголеною зоною декольте стоїть на колінах з ганчіркою в руках. Співачка також надягла жовті рукавички.