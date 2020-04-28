Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
“На карантині все чисто, так що розслабся”, – підписала публікацію співачка.
У ролику показані архівні знімки зірки упереміш зі свіжими кадрами, на яких зірка продемонструвала, як вона миє підлогу.
Артистка в ультра короткій чорній сукні з украй оголеною зоною декольте стоїть на колінах з ганчіркою в руках. Співачка також надягла жовті рукавички.
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In Quarantine Clean.,,.,,,,,,,,,,So Relax! #stayhome #staysafe #turbo #gunna #youngthug @stevenkleinstudio
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