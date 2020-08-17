Фото опубліковані в Instagram-акаунті зірки.
У неділю, 16 серпня, Мадонні виповнилося 62 роки. Свято зірка відзначала у компанії найближчих людей: 23-річної доньки Лурдес, 15-річного сина Банді, 14-річної доньки Чифундо та семирічних доньок Естер та Стелли.
Також разом із родиною відпочивав бойфренд співачки — 26-річний Ахламалік Вільямс, учасник її балету.
Попри пандемію коронавірусу, у цей день співачка із родиною та коханим вирішила відправитися у подорож. Вечірка відбулася на Ямайці.
Для свята Мадонна обрала яскраву сукню з квітковим принтом. Також співачка зробила яскравий манікюр із зображенням листя конопель.
- Раніше Мадонна заявляла, що перехворіла COVID-19 під час свого концертного турне світом.
- У липні Instagram спочатку заблокував, а потім видалив пост Мадонни про теорію змови, пов’язану з COVID-19.