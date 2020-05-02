Американська співачка Мадонна заявила, що тест на антитіла до коронавірусу показав у неї позитивний результат.

Про це вона сказала у відеозверненні, яке опубліковано в її Instagram-акаунті.

61-річна зірка переконана, що вже перенесла коронавірус безсимптомно і тому їй він не загрожує.

“Днями я зробила тест і виявилося, що у мене є антитіла. Завтра я збираюся в довгу поїздку на автомобілі. Я опущу скло і буду вдихати коронавірусне повітря. Ага. Сподіваюся, погода буде сонячною”, – розповіла співачка.

Варто зазначити, що ніякої інформації про те, що Мадонна хворіла на коронавірус або погано себе почувала, не було.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #staysafe #staysane Публикация от Madonna (@madonna) 30 Апр 2020 в 1:46 PDT