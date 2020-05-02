Про це вона сказала у відеозверненні, яке опубліковано в її Instagram-акаунті.
61-річна зірка переконана, що вже перенесла коронавірус безсимптомно і тому їй він не загрожує.
“Днями я зробила тест і виявилося, що у мене є антитіла. Завтра я збираюся в довгу поїздку на автомобілі. Я опущу скло і буду вдихати коронавірусне повітря. Ага. Сподіваюся, погода буде сонячною”, – розповіла співачка.
Варто зазначити, що ніякої інформації про те, що Мадонна хворіла на коронавірус або погано себе почувала, не було.
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