Про це пише американський портал TMZ.
Гра проходила в парку неподалік від нового маєтку Мадонни. Папараці сфотографували співачку та її 27-річного коханого Ахламаліка Вільямса, коли вони вболівали за сина Мадонни Девіда.
62-річна співачка була в білих штанах та жилетці, а також в чорному капелюсі з широкими полями.
Судячи зі знімків, Вільямс добре порозумівся з сином співачки. В ході матчу Ахламалік підійшов і обійняв Девіда на знак підтримки.
Також на грі були присутні й молодші дочки Мадонни – Стелла та Естер.
- Раніше повідомлялося, що американська 62-річна співачка Мадонна придбала елітний маєток канадського співака The Weeknd за 19,3 мільйона доларів.