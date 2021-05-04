Американська попспівачка Мадонна прийшла підтримати сина-підлітка на матчі з американського футболу в компанії свого 27-річного бойфренда Ахламаліка Вільямса.

Про це пише американський портал TMZ.

Гра проходила в парку неподалік від нового маєтку Мадонни. Папараці сфотографували співачку та її 27-річного коханого Ахламаліка Вільямса, коли вони вболівали за сина Мадонни Девіда.

62-річна співачка була в білих штанах та жилетці, а також в чорному капелюсі з широкими полями.

Судячи зі знімків, Вільямс добре порозумівся з сином співачки. В ході матчу Ахламалік підійшов і обійняв Девіда на знак підтримки.

Також на грі були присутні й молодші дочки Мадонни – Стелла та Естер.