Про це сама співачка повідомила в Instagram.

Так, співачка у день народження батька поділилася архівними відео. Зокрема, вона опублікувала кадри зі свого світового турне Re-Invention у 2004 році. У ролику з’являється й Сільвіо. Він приєднався до групової молитви перед шоу.

“Небесний отче, дякую тобі за благословення, які ти даруєш усім нам, за життя, яке ти нам дав, за повітря, яким ми дихаємо, за людей, з якими ми проводимо своє життя. Дай їм сили витримати й продовжувати свою роботу. Дякую за твоє благословення, амінь”, – говорить Сільвіо у відео.

Своєю чергою співачка пообіцяла батькові, що зірве дах цього концертного павільйону своїм шоу.

“Небесний Батьку (тато, – ред.), дякую тобі за те, що ти дав мені життя … І благословення, яке ти мені дарував. З 90-річчям з днем ​​народження”, – підписала ролик Мадонна.

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Разом із зіркою привітати дідуся поїхати 8-річні близнюки Стелла та Естер, 24-річна Лурдес Марія, 15-річні Мерсі Джеймс та Девід Банда.

У день народження батька Мадонна також поділилася ностальгійними кадрами з батьком й розповіла його нелегку історію життя.

“Мій батько вижив, виріс італійським іммігрантом у США і проживає безліч травм, але завжди наполегливо працює над усім, що мав … Він навчив мене наполегливої ​​праці та заробітку в житті…Знову я дякую тобі. Настільки особливим було зустріти твоє 90-річчя з тобою та моїми дітьми”, – написала співачка.

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