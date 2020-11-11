Мадс Міккельсен може замінити Джонні Деппа в «Фантастичних звірах»

Про це повідомляє Deadline.

За даними джерел видання, студія Warner Bros. веде переговори з Міккельсеном про участь в зйомках франшизи. Його розглядають на роль чарівника Геллерта Грін-де-Вальда, якого в перших фільмах грав Депп.

Імовірно, кандидатуру Міккельсена запропонував режисер фільму Девід Йетс, який зняв перші дві частини “Фантастичних тварюк”.

Нагадаємо, 6 листопада голлівудський актор Джоні Депп, який нещодавно програв суд у справі про наклеп проти Ембер Херд і британського таблоїду The Sun, вперше зробив офіційну заяву.

Депп подякував за слова підтримки та любові своїм шанувальникам та небайдужим людям, які вірять у його невинуватість. Також актор заявив, що кінокомпанія Warner Bros. через скандальну судову тяганину попросила його відмовитися від ролі Гріндевальда у “Фантастичних звірях” та припинити зйомки.