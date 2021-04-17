Про це повідомляє видання Variety.

Джерела наразі не розголошують, яку саме роль запропонували Міккельсену. Однак, якщо врахувати типово “злочинну” зовнішності актора, швидше за все він зіграє негативного персонажа.

Крім Міккельсена, у фільмі зіграє Харрісон Форд та Фібі Уоллер-Брідж.

Прем’єру стрічки “Індіана Джонс 5” неодноразово переносили. Наразі відомо, що вона відбудеться 29 липня 2022 року.

Чотири попередні частини “Індіани Джонс” зняв Стівен Спілберг, проте над п’ятою частиною працює Джеймс Менголд, відомий за картинами “Лицар дня”, “Логан” і “Ford проти Ferrari”. Сценарій напишуть Девід Кепп, Джонатан Кездан, Ден Фогельман і Джеймс Менгольд. Водночас продюсерами стануть подружжя Кетлін Кеннеді та Френк Маршалл, а також Стівен Спілберг.