Про це повідомляє журнал People.
Розташований на території більше 7 акрів над долиною Коачелла, особняк, названий співаком “Вілла Маджіо”, може похвалитися дев’ятьма спальнями і 12 ванними кімнатами.
Він також обладнаний різними зручностями, включаючи великий басейн, вертолітний майданчик, тенісний корт, парковку на 20 машин і дев’ять камінів.
У маєтку також є вітальня з індивідуальним баром, офіс, тренажерний зал, бібліотека, домашній кінотеатр, медіа-кімната і художня студія.
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