Через двадцять чотири роки після смерті співака і актора Френка Сінатри його гірський маєток в Каліфорнії виставили на продаж за 4,25 мільйона доларів.

Про це повідомляє журнал People.

Розташований на території більше 7 акрів над долиною Коачелла, особняк, названий співаком “Вілла Маджіо”, може похвалитися дев’ятьма спальнями і 12 ванними кімнатами.

Він також обладнаний різними зручностями, включаючи великий басейн, вертолітний майданчик, тенісний корт, парковку на 20 машин і дев’ять камінів.

У маєтку також є вітальня з індивідуальним баром, офіс, тренажерний зал, бібліотека, домашній кінотеатр, медіа-кімната і художня студія.