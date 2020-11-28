#Букви розповідають, де дивитися онлайн-трансляцію бою.
На рахунку Тайсона 58 перемог та 6 поразок. Його опонент переміг 75 разів та програв – 9.
Бій відбудеться на арені Стейплс-центр о 05:00 за київським часом, але очікується, що боксери вийдуть не раніше 06:00. Суперники проведуть на ринзі вісім двохвилинних раундів.
Переможець отримає спеціальний пояс WBC Black Lives Matter. Частина вторгованих від бою коштів буде перерахована на благодійність.
Букмекери вважають, що фаворитом бою є Тайсон. Коефіцієнт на його перемогу складає 1.66, а на перемогу Джонса – 2.66.
Трансляцію бою можна подивитися на платформі Megogo.
- Легендарний боксер Майк Тайсон напередодні повернення на ринг скинув 45 кілограм. Він зазначив, що повернутися в форму йому було “дуже складно лише з однієї конкретної причини”.