У неділю, 29 листопада, поціновувачів боксу з усього світу очікує унікальна подія. В рингу зійдуться легендарні Майк Тайсон та Рой Джонс.

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На рахунку Тайсона 58 перемог та 6 поразок. Його опонент переміг 75 разів та програв – 9.

Бій відбудеться на арені Стейплс-центр о 05:00 за київським часом, але очікується, що боксери вийдуть не раніше 06:00. Суперники проведуть на ринзі вісім двохвилинних раундів.

Переможець отримає спеціальний пояс WBC Black Lives Matter. Частина вторгованих від бою коштів буде перерахована на благодійність.

Букмекери вважають, що фаворитом бою є Тайсон. Коефіцієнт на його перемогу складає 1.66, а на перемогу Джонса – 2.66.

Трансляцію бою можна подивитися на платформі Megogo.