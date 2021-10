Про це повідомляють #Букви.

Кейн під час інтерв’ю британським кінокритикам Марку Кермоду та Стівену Мейо з нагоди виходу фільму “Бестселер” повідомив, що ця стрічка може стати для нього останньою.

Кейн пояснив, що у нього виникли проблеми зі спиною. Крім того, за останні два роки йому не надходило цікавих сценаріїв. Актор не впевнений, що отримає багато пропозицій щодо знімань.

Однак вже через день після публікації цього інтерв’ю актор спростував заяву про завершення кінокар’єри.

“Я не йду на пенсію”, – повідомив Кейн у Twitter.

I haven’t retired and not a lot of people know that

— Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021