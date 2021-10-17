88-річний оскароносний актор Майкл Кейн натякнув на завершення кар’єри через проблеми зі здоров’ям, однак потім спростував цю заяву.

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Кейн під час інтерв’ю британським кінокритикам Марку Кермоду та Стівену Мейо з нагоди виходу фільму “Бестселер” повідомив, що ця стрічка може стати для нього останньою.

Кейн пояснив, що у нього виникли проблеми зі спиною. Крім того, за останні два роки йому не надходило цікавих сценаріїв. Актор не впевнений, що отримає багато пропозицій щодо знімань.

“Як не дивно, ця роль, мабуть, буде моєю останньою. Я не знімався вже два роки, і в мене виникли проблеми зі спиною і, як наслідок, з ногами, через це я тепер відчуваю труднощі при ходьбі. А ще я написав книгу, і навіть не одну, їх видали, й вони виявилися успішними. Так що тепер я не актор, а письменник. І це чудово, тому що акторові потрібно вставати о пів на шосту ранку і їхати на знімання. А писати можна і не встаючи з ліжка!”, – сказав актор.

Однак вже через день після публікації цього інтерв’ю актор спростував заяву про завершення кінокар’єри.

“Я не йду на пенсію”, – повідомив Кейн у Twitter.

I haven’t retired and not a lot of people know that — Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021

За даними журналу Variety, актор вивчає сценарії двох фільмів, в зніманнях яких може взяти участь. Очікується, що Кейн зіграє роль у майбутньому фільмі Крістофера Нолана “Оппенгеймер”.

Майкл Кейн – дворазовий лауреат премії “Оскар”. Актор відомий за стрічками “Відчайдушні шахраї”, “Бетмен: Початок”, “Правила виноробів”.