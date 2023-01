Відповідне відео на пісню Flowers співачка опублікувала на своєму YouTube-каналі.

“Flowers” – це головний сингл із довгоочікуваного восьмого студійного альбому Майлі Сайрус Endless Summer Vacation. Пісня розповідає про її минулі стосунки з колишнім чоловіком Ліамом Гемсвортом, а текст натякає, що він їй не потрібен, щоб бути щасливою. Варто зауважити, що дата випуску пісні збіглася з днем ​​народження її колишнього чоловіка Ліама Гемсворта.

У пісні Майлі Сайрус співає про світлу сторону кінця стосунків, яка містить у собі купівлю квітів і про здатність “кохати мене краще, ніж ти можеш”.

У відеоролику до пісні Flowers, який відзняв режисер Джейкоб Біксенман, Сайрус одягнена в сукню золотого кольору з вирізом, який оголює її живіт. У пісні Майлі Сайрус співає про самолюбство та сміливість, у відеоролику вона роздягається до чорної білизни та насолоджується повною незалежністю і самотністю, чи ж то пак, власним товариством, плаваючи у басейні.

Згодом у кліпі з настанням ночі вона одягає чорний костюм і туфлі на підборах й починає танцювати. Наприкінці відео Сайрус стоїть на даху й довго дивиться в камеру. Незалежність і самовпевненість є ключовими компонентами пісні й безтурботного духу нескінченних літніх канікул в цілому.

Перший тизер пісні співачка опублікувала напередодні Нового року, а також оголосила назву синглу та дату виходу, а згодом вийшов й другий тизер.

Варто зазначити, що за роки активної співочої кар’єри Сайрус випустила сім студійних альбомів: Meet Miley Cyrus 2007 року, Breakout 2008 року, Can’t Be Tamed 2010 року, Bangerz 2013 року, Miley Cyrus & Her Dead Petz 2015 року, Younger Now 2017 року та Plastic Hearts 2020 року.

Співачка також випустила два мініальбоми – Time of Our Lives 2009 року та She Is Coming 2019 року, а також створила концертний альбом Attention: Miley Live у квітні 2022 року.