Про це повідомляє ESPN.
Бійка сталася під час шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, яке проходило в Джексонвіллі (штат Флорида, США).
Під час заходу Тайсон вийшов на ринг разом з ексчемпіонами UFC Вітором Белфортом, Генрі Сехудо і Рашадом Евансом. У цей час у легендарного боксера трапився конфлікт з рестлером Крісом Джеріко.
Він зажадав від Тайсона вибачень за те, що той нокаутував його під час World Wrestling Entertainment (WWE) в 2010 році. Однак замість того, щоб вибачитися, Тайсон зірвав з себе футболку і штовхнув Джеріко. Після цього між ними спалахнула бійка.
- Відомий американський репер Емінем презентував кліп на Godzilla, в якому його нокаутував боксер Майк Тайсон.