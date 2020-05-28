Один з найвідоміших боксерів в історії Майк Тайсон спровокував масову бійку під час одного з шоу реслінгу.

Про це повідомляє ESPN.

Бійка сталася під час шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, яке проходило в Джексонвіллі (штат Флорида, США).

Під час заходу Тайсон вийшов на ринг разом з ексчемпіонами UFC Вітором Белфортом, Генрі Сехудо і Рашадом Евансом. У цей час у легендарного боксера трапився конфлікт з рестлером Крісом Джеріко.

Він зажадав від Тайсона вибачень за те, що той нокаутував його під час World Wrestling Entertainment (WWE) в 2010 році. Однак замість того, щоб вибачитися, Тайсон зірвав з себе футболку і штовхнув Джеріко. Після цього між ними спалахнула бійка.