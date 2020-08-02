Майкл Джексон був великим фанатом коміксів і мріяв виконати роль професора Чарльза Ксав'є в художньому фільмі режисера Брайана Сінгера 2000 року "Люди Ікс", але в результаті ця роль дісталася Патріку Стюарту.

Про це пише видання Indiewire.

Так, в 1999 році Майкл Джексон з’явився в старих офісах Fox в Західному Лос-Анджелесі, щоб зустрітися з Сінгером і обговорити роль. “Я сказав йому: “Ти знаєш, що Ксав’є – старий білий хлопець?”- сказала продюсерка “Людей Ікс” Лорен Шулер Доннер.” І Майкл сказав: “О, так. Ви знаєте, у мене добре виходить наносити грим”.

Джексон навіть підкріпив свій намір знятися спеціальної презентацією, в яку входила демонстрація музичного відеофільму “Привиди” (Ghosts), де загримований співак постає в тому числі в образі 60-річного білого мера.

Проте Джексона ніколи не розглядали всерйоз на роль, яка зробила Стюарта зіркою “Людей Ікс” і принесла йому популярність за межами гри Жан-Люка Пикарда у франшизі “Зоряний шлях”.

Крім того, Майкл вже був “у гущі сексуальних звинувачень вже до виходу “Людей Ікс .

Перший фільм з франшизи “Люди Ікс” вийшов в кінотеатрах 12 липня 2000 року.