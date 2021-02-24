Про це пише Deadline.

Фільм під назвою “Краща людина” ( “Better Man”) розповість про початок і розвиток кар’єри Вільямса, а також про боротьбу музиканта з наркотичною залежністю.

Разом з Майклом Грейсі сценаристами виступили Олівер Коул і Саймон Глісон.

“Те, як Роббі буде показаний у фільмі, – поки великий секрет. Я хочу провернути це оригінально, щоб аудиторія могла сказати: “Вау, я ніколи раніше не бачив нічого подібного”. Це фантастична історія, яку я хочу зробити досить реалістичною, але при цьому з вкрапленнями вимислу”, – розповів Грейсі.

За словами режисера, фільм з’явився в результаті багатогодинних бесід, які він вів з Вільямсом ще за часів роботи над “Найвеличнішим шоуменом”. Цей діалог тривав пару років, перш ніж знайшов своє втілення в картині.

Роббі Вільямс прославився, коли йому було 16 років. Тоді він входив до складу бойс-бенду Take That. Але оглушлива популярність наздогнала артиста, коли він відокремився від групи і став виступати соло.

Одинадцять з дванадцяти альбомів Вільямса досягали першого рядка чартів у Великій Британії, а ім’я музиканта вписано в Книгу рекордів Гіннесса з нагоди продажу 1,6 мільйона квитків на гастрольний тур за один день.

Подробиці зйомок і дата релізу фільму поки не відомі.