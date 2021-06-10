76-річний актор Майкл Дуглас розповів про інцидент, коли його прийняли за дідуся своєї 18-річної дочки на випускному вечорі середньої школи.

Про це повідомляє Insider.

“Повинен сказати, що це було трохи грубо, коли ти виходиш за двері, а інші батьки тобі кажуть: “О, вітаю, ви має бути так пишаєтеся своєю онукою”. А я сказав: “ну не знаю, чувак … ну ок, добре”, – розповів актор.

Він також зазначив, що не збирається брати це на свій рахунок.

Крім того, Дуглас нещодавно опублікував фотографію зі своєю дружиною Кетрін Зета-Джонс на випускній церемонії їх дочки Кері.

“Вітаємо Кері і весь клас 2021 года! Ми з твоєю мамою так пишаємося тобою! Ми так тебе любимо і дуже раді твоєму майбутньому, адже найкраще ще попереду! Папа”, – написав він у дописі.