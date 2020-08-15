Про це пише E!Online, посилаючись на інформацію своїх джерел.

Зазначається, що Коді ініціював розрив кілька тижнів тому.

На даний момент причини розставання невідомі.

Пару місяців назад джерело розповіло, що Майлі відчуває себе в безпеці з Коді і дійсно довіряє йому.

“Він добре до неї ставиться і змушує її почувати себе на мільйон доларів”, – говорив він.

Майлі Сайрус почала зустрічатися зі співаком Коді Сімпсоном майже відразу після розставання з чоловіком, актором Ліамом Хемсвортом. Їхній роман тривав 10 місяців.