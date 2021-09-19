Співачка Майлі Сайрус під час виступу на щорічному музичному фестивалі Summerfest вийшла на сцену у футболці Ханни Монтани.

Фото свого виступу співачка опублікувала в Instagram.

Проте Майлі не довго була у цій футболці, вона її дуже швидко зняла і залишилася виступати у більш відвертому вбранні.

Фото: Майлі Сайрус в Instagram

Нагадаємо, що “Ханна Монтана” — американський музичний комедійний серіал про популярну молодіжну співачку Ханну Монтану. Серіал транслювався на американському телеканалі Disney Channel. Головну героїню в серіалі зіграла Майлі Сайрус. Серіал був номінований на прайм-тайм премію “Еммі” з 2007 по 2010 роки.

Фестиваль Summerfest проводиться в Мілуокі, штат Вісконсин.