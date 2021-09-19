Фото свого виступу співачка опублікувала в Instagram.
Проте Майлі не довго була у цій футболці, вона її дуже швидко зняла і залишилася виступати у більш відвертому вбранні.
Фото: Майлі Сайрус в Instagram
Нагадаємо, що “Ханна Монтана” — американський музичний комедійний серіал про популярну молодіжну співачку Ханну Монтану. Серіал транслювався на американському телеканалі Disney Channel. Головну героїню в серіалі зіграла Майлі Сайрус. Серіал був номінований на прайм-тайм премію “Еммі” з 2007 по 2010 роки.
Фестиваль Summerfest проводиться в Мілуокі, штат Вісконсин.
- Раніше Майлі Сайрус записала кавер на трек американського рокгурту Metallica – Nothing Else Matters з альбому The Black Album (1991).