Американська співачка Майлі Сайрус отримала право використовувати своє ім'я, як торгову марку на території країн Європейського союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Сайрус отримала таке право після того, як Верховний суд Європи 16 червня скасував рішення патентного відомства ЄС про обмеження сфери використання її “бренду”.

До цього стало відомо, що Сайрус готує віртуальний концерт Miley In Layers спільно з відомою маркою преміального морозива Magnum Ice Cream.

На своїй сторінці в Instagram Сайрус поділилася кадрами анонсу майбутнього заходу, а також показала кілька фото з рекламного кампейну, на яких позувала з морозивом.