Про це повідомляє Reuters.
Сайрус отримала таке право після того, як Верховний суд Європи 16 червня скасував рішення патентного відомства ЄС про обмеження сфери використання її “бренду”.
До цього стало відомо, що Сайрус готує віртуальний концерт Miley In Layers спільно з відомою маркою преміального морозива Magnum Ice Cream.
На своїй сторінці в Instagram Сайрус поділилася кадрами анонсу майбутнього заходу, а також показала кілька фото з рекламного кампейну, на яких позувала з морозивом.
- Американська співачка Майлі Сайрус у новому кліпі закликала вакцинуватися проти COVID-19.
- Раніше Майлі Сайрус представила кліп на нову пісню Midnight Sky, режисером якого стала сама.