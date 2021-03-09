Про це повідомляють #Букви.

Кліп на пісню “Angels Like You” був знятий під час виступу Сайрус на спеціальному концерті в рамках пре-паті Супербоула.

Зазначимо, що концерт став одним з перших живих заходів великого масштабу з моменту початку пандемії коронавірусу, а його аудиторію і команду склали вакциновані працівники індустрії охорони здоров’я.

В кінці кліпу з’являється послання, написане від руки, в якому співачка закликає вакцинуватися від коронавірусу.

“Ми всі з нетерпінням чекаємо можливості знову бути разом, плюс — це може статися раніше, ніж ми думали, коли вакцини стануть більш доступними. Кожен з нас може допомогти зупинити пандемію, зробивши щеплення. Разом ми можемо знову зробити живу музику реальністю”, – йдеться у зверненні.