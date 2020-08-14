Про це пише Vulture.
Відео було зняте під час карантину. У ролику Сайрус танцює і співає в дизайнерському вбранні, зокрема, в чорному купальнику Chanel і рукавичках, посипаних кристалами Swarovski.
Видання припускає, що пісня присвячена її розриву з колишнім чоловіком Ліамом Хемсвортом, через те, що Майлі в треку співає, що не належить нікому
- Раніше американська співачка Майлі Сарус заспівала пісню про життєві переживання через розлучення з Ліамом Хемсворт. Пісня називається Slide Away (“Вислизнути”).