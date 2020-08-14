Популярна співачка Майлі Сайрус представила кліп на нову пісню Midnight Sky, режисером якого стала сама.

Про це пише Vulture.

Відео було зняте під час карантину. У ролику Сайрус танцює і співає в дизайнерському вбранні, зокрема, в чорному купальнику Chanel і рукавичках, посипаних кристалами Swarovski.

Видання припускає, що пісня присвячена її розриву з колишнім чоловіком Ліамом Хемсвортом, через те, що Майлі в треку співає, що не належить нікому