Американська попспівачка виступила з кавером на пісню Zombie рок-гурту The Cranberries. Ролик за дві доби зібрав понад 1,5 млн переглядів.

Про це повідомляють #Букви.

Майлі Сайрус переспівала The Cranberries під час виступу на віртуальному благодійному фестивалі Save Our Stages. Цей фестиваль був створений з метою збору коштів на допомогу американським концертним майданчикам.

Крім Сайрус у події, що проходила на майданчиках по всіх Сполучених Штатах, взяли участь понад 30 виконавців.

Виступ Майлі відбувся у лос-анджелеському клубі Whiskey a Go Go. Zombie у її виконанні став несподіванкою для багатьох. За менше ніж 2 доби відео зібрало понад 1,5 млн переглядів, 84 тисячі лайків і лише 2 тисячі дизлайків, близько 6 тисяч коментарів, переважно — схвальних.

Оригінальний трек The Cranberries вийшов у 1993 році. Станом на 20 жовтня його запис на YouTube переглянули понад 1 млрд разів.

Також Сайрус виконала кавер на Boys Don`t Cry гурт The Cure і свій недавній сингл Midnight Sky.