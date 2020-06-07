Про це він написав у Twitter.

“Привіт. Я вирішив зав’язати з боями. Спасибі всім вам за ці дивовижні спогади. Це було круто”, – написав Конор.

Подібну заяву боєць робить уже втретє. До цього він говорив про завершення кар’єри в 2016 році, а також в 2019-му.

Раніше президент UFC Дана Уайт говорив про те, що розраховує на бій Макгрегора за титул чемпіона з переможцем бою Нурмагомедов – Гетжі.

В останньому проведеному бою Конор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне. Поєдинок тривав 40 секунд.

В цілому, Макгрегор виступав в змішаних єдиноборствах в легкій і напівлегкій вазі з 2008 року. Він був чемпіоном світу в обох дивізіонах.

  • У серпні з’явилося відео, на якому ірландська зірка ММА Конор МакГрегор вдарив літнього чоловіка в обличчя в дублінському барі. Дейна Уайт, президент абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), сказав, що те, що сталося “досить погано”.