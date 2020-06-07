Ірландський боєць в змішаних єдиноборствах Конор Макгрегор в черговий раз заявив про завершення кар'єри в ММА.

Про це він написав у Twitter.

“Привіт. Я вирішив зав’язати з боями. Спасибі всім вам за ці дивовижні спогади. Це було круто”, – написав Конор.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Подібну заяву боєць робить уже втретє. До цього він говорив про завершення кар’єри в 2016 році, а також в 2019-му.

Раніше президент UFC Дана Уайт говорив про те, що розраховує на бій Макгрегора за титул чемпіона з переможцем бою Нурмагомедов – Гетжі.

В останньому проведеному бою Конор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне. Поєдинок тривав 40 секунд.

В цілому, Макгрегор виступав в змішаних єдиноборствах в легкій і напівлегкій вазі з 2008 року. Він був чемпіоном світу в обох дивізіонах.