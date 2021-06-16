ЗеПорушення

48

Всього порушень

22

Днів без порушень
13:03 Маккензі Скотт пожертвувала $2,7 млрд майже 300 благодійним організаціям
12:58 Індія зробила Twitter «останнє попередження» через нові правила для соцмереж
12:55 «Яка адженда?»: Зеленський про умови Путіна щодо спільної зустрічі
12:46 З таборів у Сирії до України повернули родину з сімома дітьми: фото
12:37 Словенія оголосила про завершення епідемії COVID-19 і скасувала надзвичайний стан
12:15 Прем’єр Британії вирішив відтермінувати скасування останніх COVID-обмежень
12:01 У Сіднеї зареєстрували перший за більш ніж місяць випадок COVID-19
Ексклюзив
12:00 МФО «Турбаза»: «слуги» планують «виїзне засідання» із шашликами: фотофакт
11:58 У мережі з’явився фінальний трейлер бойовика «Війна майбутнього» з Крісом Праттом
Ексклюзив
11:36 «Не дарма ж вакцинувався»: «слуга» Колєв після COVID-щеплення вже думає про поїздку за кордон
11:30 У цифрах: коли зустрічалися президенти США і Росії
11:29 Біля Молуккських острів Індонезії стався землетрус
11:27 Індія відкриває Тадж-Махал на тлі зниження заражень COVID-19
10:46 Зої Кравіц дебютує в ролі режисерки з триллером «Pussy Island»
10:00 Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт про Нацраду з телерадіомовлення: трансляція
09:44 Перед матчем Німеччини і Франції на Євро-2020 на полі приземлився парапланерист: є постраждалі, – фото, відео
09:31 Парламент Угорщини обмежив доступ до інформації про гомосексуальність
08:32 В Україні за минулу добу зафіксовано 1045 нових випадків COVID-19
08:22 Голова Ryanair: «Пілоту нічого не залишалося, як приземлитися в Мінську»
07:56 Ізраїль завдав удару по Газі через запущені звідти запалювальні повітряні кулі
07:35 16 червня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:18 Спека до +30°C, грози та шквали: якою буде погода 16 червня
02:15 Байден провів зустріч із президентом Швейцарії в Женеві
01:07 «Зараза не бере?»: Зеленський без маски розкритикував Венедіктову за відсутність маски
00:55 США запропонували частині нелегальних мігрантів тимчасові робочі візи
00:48 Сейм Литви вимагає від Росії компенсацію за радянську окупацію
00:40 Періс Джексон розповіла про посттравматичний стресовий розлад через папараці
00:33 Трамп намагався змусити Мін’юст розслідувати фальсифікації на виборах та скасувати результати

15 червня

23:59 На Одещині знайшли затонуле судно зі снарядами (фото)
23:47 Prada створив набір для гри «хрестики-нулики» за $1290 
23:45 Калькулятор тривалості життя: МОЗ пропонує українцям дізнатися, коли вони помруть
23:29 Трамп оголосив про проведення перших мітингів після того, як залишив Білий дім
23:06 53-річний чоловік упродовж року щодня стрибав в озеро Мічиган
23:04 «Герої такого не роблять»: DC не дозволила сцену орального сексу між Бетменом і Жінкою-кішкою
23:00 Рада ухвалила закони щодо реформи прокуратури й відбору на посади прокурорів: деталі
22:57 СБУ відкрила справу проти депутата-українофоба від ОПЗЖ
22:28 Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти будівництва «Північного потоку-2»

Маккензі Скотт пожертвувала $2,7 млрд майже 300 благодійним організаціям

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса - Маккензі Скотт пожертвувала 2,7 мільярда доларів ряду благодійних організацій.

Середа, 16 червня 2021, 13:03

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, Скотт обрала 286 організацій, що займаються проблемами расової нерівності, мистецтва і освіти.

Вона зазначила, що хотіла віддати гроші тим, “хто історично був недофінансованим і недооцінювався”.

Маккензі також заявила, що прагне перерозподілити своє багатство, працюючи з групою дослідників і своїм новим чоловіком, учителем природничих наук Деном Джуетт, щоб вибрати, кому пожертвувати.

“У цих зусиллях ми керуємося скромною вірою в те, що було б краще, якби непропорційне багатство не було зосереджено в невеликій кількості рук”, – пояснила вона.

Скотт – одна з найбагатших жінок світу. Велика частина її статків пов’язана з розлученням з Безосом, який в даний час є найбагатшою людиною в світі. В рамках угоди Маккензі отримала 4% акцій Amazon.

З тих пір вона розпочала благодійну діяльність. Наприклад, в грудні вона розповіла, що всього за чотири місяці пожертвувала понад 4 мільярди доларів благодійним організаціям, очолюваним жінками, продовольчим банкам і коледжам для чорношкірих людей.

Незважаючи на розмір цих пожертвувань, за даними Forbes, Скотт як і раніше займає 22-е місце в списку найбагатших людей світу зі статком у 59,5 млрд доларів.

Теги: Джефф Безос, благодійність, Маккензі Скотт

Читати #Букви у Telegram і у Facebook