Маккензі Скотт пожертвувала $2,7 млрд майже 300 благодійним організаціям

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, Скотт обрала 286 організацій, що займаються проблемами расової нерівності, мистецтва і освіти.

Вона зазначила, що хотіла віддати гроші тим, “хто історично був недофінансованим і недооцінювався”.

Маккензі також заявила, що прагне перерозподілити своє багатство, працюючи з групою дослідників і своїм новим чоловіком, учителем природничих наук Деном Джуетт, щоб вибрати, кому пожертвувати.

“У цих зусиллях ми керуємося скромною вірою в те, що було б краще, якби непропорційне багатство не було зосереджено в невеликій кількості рук”, – пояснила вона.

Скотт – одна з найбагатших жінок світу. Велика частина її статків пов’язана з розлученням з Безосом, який в даний час є найбагатшою людиною в світі. В рамках угоди Маккензі отримала 4% акцій Amazon.

З тих пір вона розпочала благодійну діяльність. Наприклад, в грудні вона розповіла, що всього за чотири місяці пожертвувала понад 4 мільярди доларів благодійним організаціям, очолюваним жінками, продовольчим банкам і коледжам для чорношкірих людей.

Незважаючи на розмір цих пожертвувань, за даними Forbes, Скотт як і раніше займає 22-е місце в списку найбагатших людей світу зі статком у 59,5 млрд доларів.