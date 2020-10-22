Актор Метью Макконахі випустив книгу мемуарів, в якій розповів про пережите сексуальне насильство з боку чоловіка.Йому тоді було 18 років.

Про це повідомляє Variety.

Макконахі розповів, що коли йому було 18 років, до нього чіплявся дорослий чоловік у кузові фургона. Він каже, що сам був тоді без свідомості. Також він не назвав імені того, хто це зробив.

Актор також зізнався, що невинності він позбувся в 15 років, і це не був секс з обопільної згоди — це сталося, тому що його змусили.

“Я був впевнений, що потраплю в пекло через секс до шлюбу. Зараз я просто впевнений в цьому, але сподіваюся, що з іншої причини, — розповідає Макконахі.

Проте він стверджує, що не вважає себе жертвою, і у нього є багато доказів того, що світ планує зробити його щасливим.