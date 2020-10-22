Про це повідомляє Variety.
Макконахі розповів, що коли йому було 18 років, до нього чіплявся дорослий чоловік у кузові фургона. Він каже, що сам був тоді без свідомості. Також він не назвав імені того, хто це зробив.
Актор також зізнався, що невинності він позбувся в 15 років, і це не був секс з обопільної згоди — це сталося, тому що його змусили.
“Я був впевнений, що потраплю в пекло через секс до шлюбу. Зараз я просто впевнений в цьому, але сподіваюся, що з іншої причини, — розповідає Макконахі.
Проте він стверджує, що не вважає себе жертвою, і у нього є багато доказів того, що світ планує зробити його щасливим.
- Раніше повідомлялося, що навпроти кримінального суду в Нью-Йорку, який розглядав справу звинуваченого у сексуальних злочинах голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, встановили скульптуру, що стала символом руху #MeToo