Голлівудський актор, зірка "Сам удома" Маколей Калкін взяв участь у показі колекції Gucci Love Parade

Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.

Актор Маколей Калкін, який відомий роллю. Кевіна Маккаллістера у різдвяній комедії “Сам удома”, став зіркою подіуму на презентації нової колекції весна-літо 2022 – Gucci Love Parade.

Головна тема показу Gucci – ода Голлівуду. Так, креативний директор Дому Алессандро Мікеле запросив справжніх акторів як моделей, а сам показ відбувся на Голлівудському бульварі.

Маколей Калкін з’явився на подіумі в широких бежевих штанах, блакитній сорочці з гавайським принтом та квітковому бомпері. Його образ доповнили масивні черевики сабо, окуляри від сонця та пояс з логотипом Gucci.

Окрім Калкіна, участь в показі також взяли й інші зірки. Зокрема подіумом пройшлись Джаред Лето, Фібі Бріджес Джоді Тернер-Сміт та інші.