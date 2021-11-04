Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.

Актор Маколей Калкін, який відомий роллю. Кевіна Маккаллістера у різдвяній комедії “Сам удома”, став зіркою подіуму на презентації нової колекції весна-літо 2022 –  Gucci Love Parade.

Головна тема показу Gucci – ода Голлівуду. Так, креативний директор Дому Алессандро Мікеле запросив справжніх акторів як моделей, а сам показ  відбувся на Голлівудському бульварі. 

Маколей Калкін з’явився на подіумі в широких бежевих штанах, блакитній сорочці з гавайським принтом та квітковому бомпері. Його образ доповнили масивні черевики сабо, окуляри від сонця та пояс з логотипом Gucci.

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Окрім Калкіна, участь в показі також взяли  й інші зірки. Зокрема подіумом пройшлись  Джаред Лето,  Фібі Бріджес Джоді Тернер-Сміт та інші.

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

  • Нагадаємо, раніше Маколей Калкін показав свою захисну маску.