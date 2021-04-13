Минулого тижня Маколей Калкін і його партнерка Бренда Сонг вперше стали батьками.

Про це пише видання Esquire.

Пара познайомилася під час знімання фільму в Таїланді кілька років тому.

Вони разом переїхали в красивий будинок з доріжкою із жовтої цегли, яка веде до вхідних дверей. Пара носить однакові піжами. Сонг пече хліб.

У Маколея і Бренди є тварини: три кішки (молодша – та, яку Маколей подарував Бренді на Різдво 2019 року на ім’я Санта), кілька рибок, собака породи Сіба-іну і папуга блакитноголовий піонус.

Але тепер в їхній родині з’явився новий центр – син Дакота Сонг Калкін, який народився в понеділок, 5 квітня, о 13:10 у Лос-Анджелесі.

Дакота, перша дитина обох акторів, названий на честь сестри Калкіна Дакоти, яка померла у 2008 році.