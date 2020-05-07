Маколея Калкіна чекає постільна сцена з 71-річною акторкою в 10-му сезоні «Американської історії жахів»

Зірка "Сам удома" Маколей Калкін зіграє в "божевільній еротичній сцені" з 71-річною Кеті Бейтс в новому сезоні "Американської історії жахів".

Про це в інтерв’ю виданню E! Entertainment Television розповів творець серіалу Раян Мерфі.

Мерфі нерідко звертає на себе увагу ЗМІ, залучаючи до зйомок серіалу популярних зірок, які зазвичай не знімаються для ТБ. Наприклад, в антології з’являлися Джесіка Ланг та Леді Гага.

У лютому Мерфі оголосив, що в новому сезоні “Американської історії жахів” з’явиться зірка фільмів “Один вдома”, 39-річний актор Маколей Калкін.

За словами Мерфі, йому “завжди подобалися роботи Маколея Калкіна”, тому він буде радий працювати з актором на серіалом та іншими проєктами.

“Я хочу зробити з ним багато речей, якщо він захоче працювати, тому що я думаю, що він чарівний та цікавий, і я думаю, що у нього є душа. У Маколея Калкіна є і легкість, і пітьма, і мене це приваблює”, — зазначив режисер.

Мерфі розповів журналістам, що Калкін з’явиться в новому сезоні серіалу в “божевільній еротичній сцені” з 71-річною оскароносною акторкою Кеті Бейт, і повідав деталі їхньої розмови про цю роль.

“І я розповів йому про персонажа, і я сказав йому, що в нього буде божевільний секс з Кеті Бейт. Він зробив паузу і сказав: “Це схоже на роль, задля якої я народився”. Отже, він підписався прямо там і тоді”, — розповів автор серіалу.