26 серпня один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду Маколей Калкін відсвяткував 40-річчя.

#Букви нагадують, чим відомий актор, та як він змінювався з роками.

Маколей Калкін народився та виріс у Нью-Йорку на Манхеттені. Його батьки — бродвейський актор Кіт Калкін і Патрісія Бантрап.

Вже у чотири роки Калкін потрапив у театр і грав у дитячих виставах.

У 1988 році 8-річний актор отримав другорядну роль у драматичному фільмі “Ракета “Гібралтар”.

Коли Маколею було 9 років, його запросили на проби у фільм “Дядечко Бак”, які він успішно пройшов і отримав головну роль.

На знімальному майданчику фільму Маколей зустрів Джона Г’юза — сценариста, продюсера, режисера. В цей момент Джон закінчував сценарій “Сам удома” і шукав кандидатуру на головну роль у картині.

На цю роль було запрошено Маколея. В короткі терміни був підписаний контракт з кінокомпанією “20th Century Fox”, дібрані актори, знімальна група. І вже наступного 1990 року перед самим Різдвом сімейний комедійний блокбастер вийшов на екрани. Він став найкасовішим фільмом 1991 року.

Після успіху “Сам удома” гонорар Калкіна почав стрімко зростати. Впродовж 1991-1994 років він знявся у таких стрічках, як “Моя дочка”, “Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку”, “Зрозуміє лише самотній”, “Добрий синок”, “Драбина Іакова”, “Лускунчик”, “Розквитатися з батьком”, “Багатенький Річі” та “Володар сторінок”.

При цьому популярність актора стрімко падала. Фільми з його участю були погано оцінені критиками та глядачами. У 1994 році він навіть отримав номінацію “Найгірший Актор” за фільми “Поквитатися з батьком” і “Багатенький Річі”. Впродовж наступних 9 років він не з’являвся на екранах.

Головним менеджером Маколея був його батько — Кіт Калкін. Калкін-старший намагався просунути в Голлівуд молодших братів і сестру Маколея. Тож однією з головних умов з боку Калкіна при підписанні контрактів з кінокомпаніями була роль для кого-небудь з молодших Калкін. У 1995 році батьки Маколея розлучилися. При цьому мати актора звинувачувала його батька в тому, що він розвалив кар’єру сина.

Жадаючи “нормального життя”, Калкін пішов до приватної середньої школи на Манхеттені.

У 18-річному віці Маколей одружився з актрисою Рейчел Майнер. Шлюб тривав два роки.

У 2000 році Калкін повернувся до акторської майстерності, зігравши роль у п’єсі “Мадам Мелвілл”, яка була поставлена ​​в лондонському Вест-Енді.

У 2002 році він почав зустрічатися з відомою акторкою Мілою Куніс. Вони були разом до 2011 року.

Навесні 2003 року він з’явився як гість у ситкомі NBC “Вілл і Грейс”. Після цього він повернувся у кіно.

У 2003-2004 роках він зіграв у стрічках “Party Monster”, “Врятована” та “Єрусалимський синдром”.

17 вересня 2004 Калкін був затриманий в Оклахомі за зберігання марихуани та інших наркотичних речовин. Він провів певний час у в’язниці та був засуджений до трьох років позбавлення волі умовно.

У ЗМІ нерідко з’являється інформація про наркотичну залежність зірки, але його представники заперечують це.

У 2007 Калкін знявся в комедії “Секс і сніданок”.

У 2010 він знявся в онлайн-серіал для The New York Times та потрапив на церемонію вручення премії “Оскар”.

У квітні 2011 року Калкін знявся в експериментальному фільмі музиканта Адама Гріна “Неправильний Фераррі”, який був повністю знятий на iPhone.

У 2014-2016 роках Калкін займався власним комедійним рок-гуртом The Pizza Underground.

У січні 2018 Калкін запустив комедійний сайт і власний подкаст.

Протягом останніх років він брав участь в епізодах серіалів та рекламі.