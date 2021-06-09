Тіна Ноулз, мама співачки Бейонсе, опублікувала колаж із фотографій, на яких зображена її дочка разом із чоловіком Jay-Z. Таким чином вона хоче спростувати всі домисли про психічне здоров'я Бейонсе.

Колаж і свій коментар Тіна Ноулз опублікувала в Instagram.

6 червня співачка Бейонсе разом з чоловіком Jay-Z були помічені на стадіоні під час гри баскетбольної команди Brooklyn Nets. У якийсь момент Jay-Z став погладжувати ногу дружини. Фанати припустили, що цей зворушливий жест повинен був допомогти Бейонсе знизити соціальну тривогу на публічних заходах.

Тіна Ноулз в свою чергу написала, що “коли ти любиш і кохаєш когось, ти просто хочеш доторкнутися до нього!”

“Ми з Річардом [Лоусоном, її чоловік] завжди торкаємося один до одного, навіть якщо це тільки наші ноги”, – продовжила Тіна. “Для тих з вас, хто не розуміє, спробуйте, іноді це працює! Людськй дотик – це те, як ви пов’язані!”

Мама співачки спростувала чутки про тривожність дочки.

“Люди, так ні ж! Ні! Припиніть це!”

“До речі, якщо у когось є занепокоєння та тривожність, то його партнеру було б чудово торкатися до нього, щоб заспокоїти і підтримати. Це прекрасно. Але тут все не так”, – додала Тіна.

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